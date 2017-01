Um 5: Politik bestimmt die Börsen - Deutsche Autobauer unter Druck

Heute herrschte nahezu Stillstand an der Frankfurter Börse. Etwas Bewegung gab es lediglich zum Handelsstart. Die Verluste hier gingen auf das Konto eines drohenden "harten Brexit", der jede Menge Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung auf der Insel aber auch für deutsche Unternehmen mit starkem Geschäft in Großbritannien mit sich bringen dürfte.

Da passten dann auch die Töne des designierten US-Präsidenten Trump ins Bild, der nicht nur seine Sympathie für den Brexit noch einmal unterstrich, sondern den deutschen Autobauern auch schon mal Strafzölle für in die USA verkaufte Fahrzeuge androhte. Die Aktien gehörten damit zu den Verlierern an einem sonst ruhigen Handelstag mit dünnen Umsätzen, da die Wall Street erst morgen in die Woche startet.

Den vollständigen Artikel lesen ...