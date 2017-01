Kriens / Luzern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227 -



Endlich geht's los: Nach einer langen, intensiven Planungsphase

erfolgt nun am 16. Januar der Spatenstich auf dem eigenen Grundstück

im luzernischen Rothenburg. Für Opacc ein wichtiger Schritt

angesichts der mittel- und langfristigen Wachstumsplanung.



Die Freude ist gross, denn die Platzverhältnisse am Hauptsitz in

Kriens sind inzwischen eng geworden. Dass nun in Rothenburg die

Bagger auffahren können, bedeutet gleichermassen Erleichterung und

Verpflichtung. Beat Bussmann, CEO Opacc Software AG: «Erleichterung,

weil wir nun ganz konkret auf den Umzug hinarbeiten können.

Verpflichtung, weil nun viel Zusatzarbeit auf die Verantwortlichen

zukommt. Die Detailplanung wird uns intensiv beschäftigen, jedoch

auch grosse Chancen in der Prozessoptimierung aufzeigen. Darauf

freuen wir uns.»



Opacc blickt auf ein hervorragendes Geschäftsjahr 2016 zurück,

sowohl im Neukundengeschäft wie auch bei der Entwicklung der

Bestandeskunden, welche kräftig in neue Anwendungen wie MobileOffice,

EnterpriseShop, EnterpriseCRM oder DMAS investiert haben.



Grosszügige Platzverhältnisse



Das neue Opacc Betriebsgebäude wird für ca. 200 Mitarbeitende

ausgelegt. Für die langfristige Planung sind Erweiterungen für bis zu

400 Mitarbeitende auf dem eigenen Gelände in Rothenburg realisierbar.

Das verkehrstechnisch hervorragend erschlossene Grundstück mit 12'000

m2 liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Rothenburg, der

Bussstation und des Autobahnanschlusses. Das L-förmige, 3-geschossige

Gebäude mit markanten Glasfronten wird mit Grossraum- und Einzelbüros

ausgestattet sein, wie auch mit vielen Rückzugszimmern, Sitzungs-,

Schulungs- und Seminarräumen, Bibliothek, Verpflegung/Aufenthalt etc.



Mit den neuen Gegebenheiten können interne Prozesse nochmals

verbessert werden. Zudem soll die technische Infrastruktur komplett

neu konzipiert und ausgestaltet werden. Wenn alles rund läuft, wird

Opacc im 4. Quartal 2018 in den neuen Hauptsitz in Rothenburg

einziehen.



Beitrag zur Worklife Balance



Fortschrittliche Arbeitsbedingungen bilden einen der

entscheidenden Erfolgsfaktoren bei Opacc. Mit der «Friendly Work

Space»-Zertifizierung setzte das Unternehmen im Rahmen der bereits

seit vielen Jahren gepflegten Work-Life-Balance-Strategie einen

weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Firmenkultur. Regina

Gripenberg, Verantwortliche für Personal und Finanzen: «Der Neubau in

Rothenburg ist Teil unserer Strategie für ein innovatives

Arbeitsumfeld. Wir verzeichnen eine sehr tiefe Fluktuation dank

signifikanten Investitionen in unsere Personalentwicklung. Gerade für

die innerbetriebliche Weiterbildung wird uns der Neubau spannende

Perspektiven eröffnen.»



Originaltext: Opacc Software AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021227.rss2



Kontakt:

Urs P. Amrein, Marketing Manager

Opacc Software AG, Industriestr. 13, CH-6010 Kriens/Luzern,

Telefon +41 (41) 349 51 00, E-Mail: marketing@opacc.ch



Medienbeauftragter: Stockerdirect AG, Beni Stocker, Agentur für

Marketing & PR, Rosenstr. 2, 6010 Kriens/Luzern, Tel. +41 (41) 340 75

66, E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch