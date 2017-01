Die Wirecard-Aktie bleibt weiter unter Bedrängnis. So sieht sich der Aktienkurs des Spezialisten für Mobile Payment vermehrt Short-Attacken des Hedge-Fonds Steadfast Capital Management ausgesetzt:Aus den offiziellen Zahlen des Bundesanzeigers geht nun hervor, dass der in Frankfurt am Main ansässige Hedge-Fonds seine Netto-Leerverkaufspositionen am 13. Januar von 1,35 auf 1,43...

Den vollständigen Artikel lesen ...