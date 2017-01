Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amag -0,1% auf 33,765, davor 5 Tage ohne Veränderung , Immofinanz +0,58% auf 1,73, davor 5 Tage im Minus (-9,66% Verlust von 1,9 auf 1,72), Telekom Austria +0,76% auf 5,59, davor 4 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 5,72 auf 5,55), Verbund -0,39% auf 15,25, davor 3 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 15,12 auf 15,31), OMV -1,31% auf 33,875, davor 3 Tage im Plus (1,63% Zuwachs von 33,77 auf 34,33), Andritz -0,33% auf 49,275, davor 3 Tage im Plus (1,57% Zuwachs von 48,67 auf 49,44), ATX -0,37% auf 2668,43, davor 3 Tage im Plus (0,7% Zuwachs von 2659,7 auf 2678,44), SW Umwelttechnik +6,15% auf 6,9, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (3 Plätze gutgemacht, von 7 auf 4); dazu, Erste Group...

Den vollständigen Artikel lesen ...