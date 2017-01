Der amerikanische Smarthome Pionier Nest will seine Geräte nun auch nach Deutschland bringen. Als erstes sollen hierzulande vernetzte Rauchmelder und Sicherheitskameras erhältlich sein.

Der Smarthome-Pionier Nest bringt seine Geräte schließlich auch nach Deutschland. Zunächst sollen der vernetzte Rauchmelder und die Sicherheitskameras verfügbar sein, der lernende Thermostat, mit dem die Firma 2011 in den USA bekannt wurde, soll später folgen. Nest habe vor einem Deutschland-Start erst die technische Basis ausbauen wollen, sagte Mitgründer Matt Rogers am Rande der Internet-Konferenz DLD in München.

Nest gehört seit rund drei Jahren zur Google-Mutter Alphabet, der Kaufpreis lag damals bei aufsehenerregenden 3,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...