Bayreuth (pta032/16.01.2017/18:45) - Bayreuth, 16. Januar 2017

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse:

Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard) hat heute auf Basis des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juli 2016 und mit

Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der

Gesellschaft soll mit neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen je

Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2017

gewinnanteilsberechtigt werden und sollen prospektfrei zum Handel im regulierten

Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Privatplatzierung beginnt am 16. Januar.2017 und endet spätestens am 18.

Januar 2017. Der Platzierungspreis je Aktie beträgt EUR 2,30. Die Transaktion

wird durch die quirin bank AG begleitet.



7C Solarparken beabsichtigt, die aus der Kapitalerhöhung zufließenden

Mittel in Höhe von circa EUR 1,7 Mio. zur Fortsetzung des Wachstumskurses sowie

zum nachhaltigen Erhalt seiner soliden Eigenkapitalquote zu verwenden



7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie), DE000A14KRM4 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg, Tradegate; Freiverkehr in

Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in

Berlin



