IWF lässt Prognosen zum Weltwirtschaftswachstum unverändert

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr unverändert gelassen. Allerdings ist er für China und Großbritannien im laufenden Jahr etwas optimistischer als zuletzt, für einige Schwellenländer dagegen etwas pessimistischer. Zudem wurde die Prognose für das US-Wachstum 2018 spürbar angehoben.

350 Millionen für Breitband in Gewerbegebieten

Im Rahmen des Breitbandausbaus in Deutschland hat das Verkehrsministerium ein 350 Millionen Euro umfassendes Sonderprogramm gestartet. Mit dem Geld sollen unterversorgte Gewerbe- und Industriegebiete sowie Häfen ans Glasfasernetz angeschlossen werden, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Montag in Berlin erklärte.

Merkel ignoriert demonstrativ Wirbel um Trump-Interview

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat demonstrativ mit dröhnendem Schweigen auf die Turbulenzen nach dem jüngsten Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. "Ich persönlich warte jetzt erstmal auf die Amtseinführung. Das gehört sich so", sagte Merkel. Ihre Positionen in wichtigen politischen Fragen und diejenigen des kommenden US-Präsidenten seien bekannt. "Nach der Amtseinführung werden wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten", kündigte die CDU-Chefin an.

Merkel macht Tempo bei Abkommen mit Neuseeland

Kanzlerin Angela Merkel hat dem neuseeländischen Regierungschef Bill English Hilfe bei der Fertigstellung des Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union versprochen. Die Bundesregierung habe sich immer dafür eingesetzt, "dass wir das Freihandelsabkommen mit Neuseeland verhandeln können", sagte Merkel nach einem Treffen mit English im Kanzleramt. Die Einschätzung in Brüssel sei, dass die Verhandlungen sehr zügig geführt werden könnten. Deutschland werde hier gleichwohl "auch Druck in die richtige Richtung machen".

Johnson freut sich über Trumps Ankündigung für Handelsabkommen

Der britische Außenminister Boris Johnson freut sich über die Ankündigung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, nach dem Brexit ein Handelsabkommen mit London zu schließen. "Ich denke, es ist eine sehr gute Nachricht, dass die USA ein gutes Freihandelsabkommen mit uns wollen", sagte Johnson am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. "Es ist toll, das vom gewählten Präsidenten Donald Trump zu hören."

UMFRAGE/Analysten: EZB reduziert ihre Anleihekäufe ab 2018

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Anleihekäufe nach Einschätzung von Analysten wie im Dezember 2016 beschlossen bis Ende dieses Jahres fortführen. Wie aus der Umfrage von Dow Jones Newswires im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag hervorgeht, rechnen die Experten für 2018 überwiegend mit einer weiteren Reduzierung der Ankäufe. Im Dezember hatte der EZB-Rat beschlossen, das Monatsvolumen ab April von 80 auf 60 Milliarden zu verringern und das Programm bis Ende 2017 fortzuführen.

EZB: Eurosystem kauft deutlich mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 13. Januar 2017 deutlich mehr Anleihen als zuvor gekauft. Das Wertpapierkaufvolumen belief sich insgesamt auf 24,648 (Vorwoche: 12,050) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

