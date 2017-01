Die Trump-Euphorie an den Börsen ebbt kurz vor seiner Vereidigung als US-Präsident merklich ab. Trump-Bullen könnten noch ihr blaues Wunder erleben, warnen Experten. Europäische Papiere würden unterdessen attraktiver.

Der 9. November 2016 wird den Anlegern als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Trump-Rally begann. Gut möglich, dass der 20. Januar 2017 ihnen als der Tag in Erinnerung bleiben wird, an dem die durch den Überraschungssieg des US-Republikaners und Multimilliardärs Donald Trump ausgelöste Börsen-Euphorie endgültig verpufft. Es ist der Tag, an dem Trump offiziell als US-Präsident vereidigt wird.

In den vergangenen Wochen sorgte Trump immer wieder durch Twitter-Attacken gegen Unternehmen für Furore. Zuletzt drohte er den deutschen Autobauern mit Strafzöllen. Der künftige Präsident der vereinigten Staaten wird immer mehr zum Unsicherheitsfaktor. Das kommt nun auch bei den Investoren an. Amundi, Europas größter Vermögensverwalter, hält es gar für möglich, dass all jene Anleger, die in Erwartung von Konjunkturimpulsen der Trump-Regierung massiv in US-Aktien umgeschichtet haben, ihr blaues Wunder erleben werden.

Zwar könnten zusätzliche Staatsausgaben und Steuererleichterungen des neuen US-Präsidenten den laufenden Wirtschaftsaufschwung in den USA verlängern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...