Am vergangenen Wochenende bot Amazon.de den 15.100 Besuchern der diesjährigen DreamHack in Leipzig ein abwechslungsreiches Programm: Im "Gamers Cage", dem Blickfang der Halle, konnten Gaming-Enthusiasten und Einsteiger hochwertiges Equipment einzeln oder in Kombination mit ihrer eigenen Hardware testen - in insgesamt 600 Sessions. Im "Gamers Showroom" konnten Besucher vom Amazon Gaming-Team zusammengestellte PCs testen, die speziell nach den Bedürfnissen von Strategie-Spielern ("Commander"), Rollenspielern ("Hero") oder Fans von Shootern ("Endboss") designt wurden. Zudem veranstaltete Amazon zusammen mit Twitch zahlreiche Aktivitäten wie Gaming Sessions und Turniere auf der gemeinsamen Bühne.



Für alle, die nicht vor Ort sein konnten, wurde das Bühnenprogramm live auf dem eigenen Twitch Channel unter www.twitch.tv/twitchDE ausgestrahlt. Auf www.amazon.de/dreamhack gab es neben Content rund um die DreamHack auch noch attraktive Angebote auf Gaming-Produkte. Die Aktion läuft noch bis zum 22. Januar.



Die besten Momente des Gaming-Wochenendes gibt es im Highlight-Video zu sehen (https://www.youtube.com/watch?v=j6ht7IhKEuQ&feature=youtu.be); offizielles Bildmaterial, das die Atmosphäre der DreamHack 2017 einfängt, steht hier zum Download bereit. (https://media.zucker-kommunikation.de/?c=5418&k=3729f3a50d)



