Solutions 30, der führende Lösungsanbieter für neue Technologien in Europa, gibt die Übernahme von 51 Prozent der Anteile an der deutschen ABM Communication GmbH bekannt. Darüber hinaus erhält Solutions 30 die Option, innerhalb von vier Jahren die restlichen Anteile an der Gesellschaft zu übernehmen. ABM Communication wird von Solutions 30 rückwirkend ab dem 1. November 2016 konsolidiert.

Die 2003 gegründete ABM Communication erzielte im vergangenen Jahr mit 150 Mitarbeitern einen Umsatz von 12 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in der Region Stuttgart ist mit Komplettlösungen in den Bereichen Breitband-Kabeltechnik, Internet und Telefonie sowie Digital- und HD-TV führend tätig.

Nach der Übernahme zählt Solutions 30 in Deutschland nunmehr 350 Beschäftigte. Um Synergien zwischen den Konzerngesellschaften zu heben, werden die Mitarbeiter von ABM Communication, darunter auch deren Gründer, in Zukunft eng mit dem Management von Solutions 30 zusammenarbeiten.

Starke Basis für die weitere Entwicklung in einer überaus dynamischen Region

Die Übernahme fügt sich uneingeschränkt in die bisherige Akquisitionsstrategie von Solutions 30 ein. Mit gezielten Übernahmen insbesondere in Deutschland will Solutions 30 sein flächendeckendes Netzwerk vervollständigen und sich damit leistungsstark in einer Region mit hohen Wachstumspotenzialen positionieren.

Gianbeppi Fortis, Vorstandsvorsitzender der Solutions 30 SE, sagt dazu: "Mit der Akquisition von ABM Communication werden wir in Deutschland die kritische Masse erreichen. Damit werden wir unsere Entwicklung in einer der dynamischsten Regionen des Landes bzw. Europas weiter beschleunigen."

Auch Jan Machuletz, Geschäftsführer der ABM Communication GmbH, kommentiert die Übernahme: "Die Kombination von ABM Communication mit Solutions 30 und ihren deutschen Tochtergesellschaften bietet uns die Möglichkeit, unseren Marktauftritt zu verstärken und zukünftig größere Projekte in Angriff zu nehmen."

Und Karim Rachedi, Mitglied des Vorstands von Solutions 30, ergänzt: "Die Qualität und das anerkannte Know-how von ABM Communication werden die Stärken unserer Gruppe noch deutlicher hervorheben. Damit wird ABM Communication unser Produktspektrum in Deutschland bereichern und uns neue Entwicklungsperspektiven eröffnen."

Finanzkalender:

Montag, 23. Januar 2017: Veröffentlichung der Umsätze 2016

Über Solutions 30

Solutions 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von Solutions 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat Solutions 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 3.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist Solutions 30 in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland präsent.

Das Grundkapital von Solutions 30 besteht aus 20.440.516 Aktien. Dies entspricht auch der Anzahl ausstehender Aktien.

Solutions 30 SE ist an der Alternext Paris notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel ALS30) und

für den französischen Aktiensparplan (PEA) für KMUs qualifiziert.

Des Weiteren notieren die Aktien von Solutions 30 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0013188844, Kürzel 30L2)

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com (http://www.solutions30.com).

