Gut 60% der Schweizer CEOs sehen sich als sehr

digitalisierungsaffin. Das Thema Cybersicherheit ist ihnen wichtiger

als 2016. Die Digitalisierung wird die Unternehmen und ihre Branchen

weiter transformieren. Für das Unternehmenswachstum sind die

Schweizer CEOs sehr zuversichtlich. Als Mitarbeiter suchen sie

innovative Talente mit emotionaler Intelligenz. Das sind die

Resultate des "20th Annual Global CEO Survey 2017" von PwC, für den

1379 CEOs befragt wurden.



Ihre digitalen Fähigkeiten schätzen gut 60% der Schweizer CEOs als

sehr hoch ein. Bei rund einem Drittel der Schweizer Unternehmen hat

die Digitalisierung den Wettbewerb in den letzten zwei Jahrzehnten

komplett verändert. Für die nächsten fünf Jahre gehen 45% der

Schweizer CEOs davon aus, dass der technologische Einfluss ihre

Branche signifikant verändern wird. Auch für Cyberrisiken sind die

Schweizer CEOs affiner als im Vorjahr. Das Thema sehen 76% als

Wachstumsbremse. Nur die Überregulierung sowie die Zukunft der

Eurozone beschäftigen sie mit je 79% noch mehr.



Optimistische Aussichten und bewährte Märkte



Schweizer CEOs blicken für ihr Unternehmen optimistisch in die

Zukunft: Mit 34% sind mehr als doppelt so viele Schweizer CEOs wie im

Jahr 2016 "sehr zuversichtlich", dass ihr Unternehmen in den nächsten

zwölf Monaten wachsen wird. Der globale Durchschnitt liegt bei 38%.

Für das Wachstum ihres Unternehmens in den nächsten drei Jahren sind

34% der Schweizer CEOs "sehr zuversichtlich", global sind es 51%. In

Deutschland (62%) und in den USA (52%) sehen Schweizer CEOs

Wachstumschancen. China hat mit 34% im Vergleich zu 2016 zehn Prozent

verloren.



Innovative Teamplayer



Fast 80% der Schweizer CEOs sorgen sich darum, ob die richtigen

Talente verfügbar sind. Für ihre Unternehmen suchen sie neben der

Fachexpertise nach Talenten, die Probleme lösen (100%),

zusammenarbeiten, kreativ und innovativ sein können (je 97%). Auch

die emotionale Intelligenz ist bei Schweizer CEOs sehr gefragt (93%).



"Schweizer CEOs blicken für ihre Unternehmen optimistisch in die

Zukunft. Die Digitalisierung bietet für die wichtigen Schweizer

Branchen viele Chancen - etwa für Fintechs in der Finanzbranche",

fasst Urs Honegger, CEO von PwC Schweiz zusammen. "Sie fordert jedoch

auch, dass sich Unternehmen auf die Risiken vorbereiten und sich,

z.B. im Bereich Datensicherheit, noch besser aufstellen. Mit

innovativen Talenten, die auch soziale Kompetenzen mitbringen, können

Schweizer Unternehmen das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen",

so Honegger.



