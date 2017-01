Nun sind sich alle wieder sicher: Die Inflation wird steigen. An dieser Stelle wollen wir nichts Gegenteiliges behaupten, denn auch wir waren und sind überzeugt, dass die Teuerung in den Industrieländern 2017 steigen wird und deflationäre Tendenzen zuerst einmal vorbei sind. Das resultiert zuallererst aus dem zum Vorjahr fast doppelt so hohen Ölpreis, der am stärksten im ersten Quartal zum Ausdruck kommen wird. Darüber hinaus lassen sich Zweitrundeneffekte aus der Vollbeschäftigung in den USA nicht ausschließen. […]

