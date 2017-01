Beim zweitgrößten privaten Geldinstitut Deutschlands Commerzbank fängt das Jahr mit einer interessanten Neuemission an. Über eine Nachranganleihe (Tier 2) platziert die Commerzbank 500 Mio. EUR zu einem jährlichen Kupon von 4%. Auf Basis aktueller Briefkurse ergibt sich daraus eine Rendite von 4,06% für eine Laufzeit bis 2027. Dass die Bank als Kreditinstitut mit einem recht üppigen Kupon an den Markt kommt, liegt dabei nicht nur an der Nachrangigkeit der Anleihe, sondern vor allem auch an den bekannten operativen Problemen.

