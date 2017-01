Kepler Cheuvreux nimmt Metro mit 'Hold' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG mit "Hold" und einem Kursziel von 33,20 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Sie bleibe angesichts der Aussicht auf steigende Preise optimistisch für den Lebensmittelsektor gestimmt, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer Branchenstudie vom Montag. Bei der deutschen Handelskette Metro sehe sie jedoch nur begrenztes Kurspotenzial. Nach der anstehenden Aufspaltung müssten beide hervorgehenden Unternehmen liefern, um weiteres Kurspotenzial zu schaffen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Allianz auf 175 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Allianz von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Versicherungskonzern berge größere Chancen für positive Überraschungen im operativen Geschäft als der italienische Wettbewerber Generali, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer Vergleichsstudie vom Montag. Das neue Kursziel reflektiere die geringere Anzahl umlaufender Papiere nach dem jüngsten Aktienrückkauf der Münchener.

Commerzbank hebt Ziel für SAP auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für SAP vor Zahlen zum vierten Quartal von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern dürfte einen starken Jahresabschluss ausweisen und einen soliden Ausblick auf 2017 geben, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte sein Ergebnisziel (bereinigtes Ebit) für 2020 um 4 Prozent.

Goldman hebt Ziel für Eon auf 8,65 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 7,90 auf 8,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Versorger dürften 2017 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Montag. Erstmals nach sechs Jahren sollte auch das operative Ergebnis (Ebitda) im Sektor wieder steigen. Zudem werde das neue Jahr von größeren Zukäufen und Fusionen geprägt sein, glaubt der Experte.

Goldman hebt Ziel für RWE auf 15 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Versorger dürften 2017 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Montag. Erstmals nach sechs Jahren sollte auch das operative Ergebnis (Ebitda) im Sektor wieder steigen. Zudem werde das neue Jahr von größeren Zukäufen und Fusionen geprägt sein, glaubt der Experte.

HSBC hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 19 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Jahr 2016 sei der überwiegende Teil der europäischen Telekommunikationsbranche nun auf einem besseren Weg, schrieb Analyst Stephen Howard in einer Sektorstudie vom Montag. Da nun auch niemand mehr auf eine Konsolidierung hoffe und die Bewertungen weniger anspruchsvoll seien, könnte die Branche im Jahr 2017 durch die Investoren weitestgehend positiv eingeschätzt werden. Die Deutsche Telekom gehört zu seinen Favoriten.

HSBC hebt Ziel für Lufthansa auf 9,75 Euro - 'Reduce'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus einem neuen Bewertungszeitraum, doch bleibe er für die Fluggesellschaft weiterhin vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Montag. Der erste Ausblick lasse auf ein schwieriges und ungewisses Jahr 2017. Die Treibstoffkosten dürften steigen und die Durchschnittserlöse unter Druck bleiben. Zwar gebe es Fortschritte bei einigen Übernahmen und Verknüpfungen innerhalb des Sektors, doch bleibe der Erfolg auch hier ungewiss.

Goldman hebt Ziel für Commerzbank auf 8,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 7,00 auf 8,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem vierten Quartal 2016 hätten sich die regulatorischen und die juristischen Risiken für die europäischen Banken verringert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchensudie vom Montag. Insofern sei die Aufwertung des Sektors seit der US-Wahl zumindest teilweise gerechtfertigt. Der Experte reduzierte seine Prognosen für die Kapitalkosten für die Branche und verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft.

Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 18,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,80 auf 18,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem vierten Quartal 2016 hätten sich die regulatorischen und die juristischen Risiken für die europäischen Banken verringert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchensudie vom Montag. Insofern sei die Aufwertung des Sektors seit der US-Wahl zumindest teilweise gerechtfertigt. Der Experte reduzierte seine Prognosen für die Kapitalkosten für die Branche und verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft.

SocGen hebt Ziel für Linde auf 190 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktien des Industriegaseherstellers Linde von 150 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die angepeilte Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair sorgten sich die Anleger zu sehr um die Fragen rund um Regulierung, Unternehmensführung und Kosteneinsparungen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Freitag. Seiner Meinung nach würden sich die beiden Unternehmen in einzigartiger Weise ergänzen. So sei Praxair vor allem in Amerika stark präsent, wohingegen Linde insbesondere in Asien und Europa sehr aktiv sei.

