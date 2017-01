Berlin (ots) - Das für viele Berliner existenzielle Mieten- und Wohnungsbauthema wird zum Profilierungsfeld der zankenden Koalitionäre. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Konflikte an diesem oder einem anderen Punkt erneut eskalieren. Von "gutem Regieren" sollte bitte niemand mehr sprechen.Das Bündnis wird sich mangels Alternativen weiterschleppen. Aber als ein Modell für den Bund hat Rot-Rot-Grün nach dem Streit um Holm wohl endgültig ausgedient. Der Zank geht in die Fortsetzung und es fehlt die Vertrauensbasis, Meinungsverschiedenheiten ordentlich zu klären.



Der vollständige Leitartikel unter: morgenpost.de/209298507



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de