GA Telesis Engine Services ("GATES") hat die Zertifizierung von der Civil Aviation Administration of China ("CAAC") erhalten. Über die CAAC-Zulassung erhält GATES Zugang zu einem bedeutenden MRO-Markt für die Triebwerke CFM56-5B/7B und CF6-80C2B. Das Unternehmen kann so seine Kundenbasis in China weiterentwickeln und erweitern. GATES hat bereits die Zulassungen von der European Aviation Safety Agency ("EASA"), der Federal Aviation Administration ("FAA"), der Transport Canada Civil Aviation ("TCCA") und der General Authority of Civil Aviation in Saudi Arabia ("GACA") erhalten.

"In den letzten beiden Jahren haben uns zahlreiche Kunden von GA Telesis gebeten, Support für ihren Bedarf bei der Triebwerkwartung anzubieten", sagte Basil Papayoti, Präsident von GATES. "Mit dieser wegweisenden Zulassung erhalten wir freien Zugang zu Tausenden von CFM56- und CF6-80C2-Triebwerken, die in China in Betrieb sind", sagte er weiter.

"Vor drei Jahren gingen wir eine wegweisende Vereinbarung mit Air China ein. Darin zeigte sich unser Einsatz für die Deckung des Bedarfs der Fluggesellschaften in Festlandchina durch die Gründung unseres GAIC-Joint-Venture mit Air China", sagte Abdol Moabery, Präsident und CEO von GA Telesis und Chairman von GA Innovation China. "Diese Zulassung ist ein weiterer Beweis für unseren Einsatz bei der Bereitstellung integrierter Servicelösungen für chinesische Fluglinien", sagte er weiter.

Über GA Telesis

GA Telesis ist der internationale Anbieter integrierter Luftfahrtlösungen für den Bedarf der Luft- und Raumfahrtbranche. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Realisierung von mehr Leistung und schafft dafür maßgeschneiderte, facettenreiche Lösungen, für die es seine Expertise bei der Strukturierung von Vermögenswerten in Lösungen für Komponenten-Lieferketten, Flugzeugtriebwerke, Flugzeugsysteme und Flugzeugkomponenten-MRO-Services integriert.

Über GA Telesis Engine Services (GATES)

GA Telesis Engine Services ist ein von FAA/EASA/GACA/CAAC zugelassenes Werk mit Sitz in Helsinki, Vantaa Airport, und spezialisiert auf Reparatur und Überholung der Flugzeugtriebwerke CFM International, CFM56-5B, CFM56-7B und General Electric CF6-80C2B für den Airbus-A320-Typ, den Boeing-737NG-Typ sowie 767-300ER- und 747-400-Flugzeuge. GATES hat integrierte Testzellen für bis zu 100.000 Pfund Schub und die Kapazität zur Überholung von bis zu 200 Flugzeugtriebwerken pro Jahr. GATES Go-Team ist außerdem eines der wenigen von der EASA autorisierten Unternehmen, das aus der Ferne Reparaturen bei Triebwerken durchführt, die in Flugzeugen installiert sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170116005768/de/

Contacts:

GA Telesis, LLC

Cathy Moabery, 954-676-3111

cmoabery@gatelesis.com