Kurz bevor Theresa Mays Grundsatzrede zum Brexit sickern wesentliche Punkte durch. Offenbar steht die Kontrolle über britische Grenzen weit oben auf ihrer Agenda - und damit auch ein Austritt aus der Zollunion.

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich laut einem Medienbericht bei ihrer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen. Dies gehöre zu den wichtigsten zwölf Verhandlungszielen, die May in ihrer Rede darlegen werde, berichtete der britische "Telegraph" am Montagabend.

Es werde keine Teil-Mitgliedschaft in der EU noch sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien "halb drinnen" oder "halb draußen" ließen, schrieb das Blatt unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...