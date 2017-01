ONTARIO, Kalifornien, USA, 17. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perfectus Aluminum Inc. möchte die jüngsten Berichte in Bezug auf den Export unserer Produkte am Hafen von Long Beach, Kalifornien, klarstellen.

Perfectus hat heute Morgen durch Medienberichte erfahren, dass ein bereits beschlagnahmtes Produkt von der amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) im Hafen von Long Beach erneut beschlagnahmt wurde. Wir sind über diese Entwicklung sehr überrascht, da zuvor die Zollbehörden nach ihrer Inspektion einen erheblichen Teil bereits beschlagnahmter Sendungen mit dem gleichen Produkt freigegeben hatten.

Perfectus hat den größten Respekt und die größte Wertschätzung für die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Zoll- und Grenzschutzbehörde. Aus diesem Grund hat sich Perfectus bereit erklärt, die Angelegenheit zu besprechen und sich allen Fragen und Bedenken der Behörden zu stellen.

Am 27. Dezember 2016 hielt es Perfectus für erforderlich, rechtliche Schritte zwecks Freigabe unseres Eigentums einzuleiten (siehe Anhang). Die rechtliche Maßnahme wurde erst nach einer Reihe von Verzögerungen, die die zulässige Frist von 30 Tagen für die Beschlagnahme überschritten, sowie einem Mangel an Kommunikation eingeleitet. Diese Maßnahme, die für sich spricht, basiert auf einem Mangel an Information und einer fehlenden Grundlage für die Beschlagnahme, die bis heute noch andauert.

Das Unternehmen steht für einen konstruktiven Dialog mit den beteiligten Behörden zur Verfügung. Perfectus bietet auch seine Mithilfe beim Testen und Analysieren des noch beschlagnahmten Produkts. Das Unternehmen hofft auf eine schnelle und einvernehmliche Lösung dieser Angelegenheit.

Eine Datei, in der die im Zusammenhang mit dieser Mitteilung stehenden rechtlichen Maßnahmen aufgeführt sind, steht hier zur Verfügung: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a7458f-8eb3-4567-ab69-67c84b23c3a0 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a7458f-8eb3-4567-ab69-67c84b23c3a0)

Evtl. Fragen können an Harris, Baio & McCullough, Tel. +1 215-440-9800, gerichtet werden.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Perfectus Aluminum Inc. via Globenewswire