Mit RWE-Zertifikaten zu 8% Ertrag

Nachdem die RWE-Aktie im Sommer 2015 knapp unterhalb von 10 Euro auf einen historischen Tiefststand gefallen war, trat der Aktienkurs in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb der breiten Spanne von 10 bis 15 Euro ein. Aus charttechnischer Sicht spricht die langfristige Bodenbildung für eine Stabilisierung des Aktienkurses. Da sich auch die Stimmung der Experten über den zukünftigen Kursverlauf der RWE-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt hat, könnten nun auch wieder Privatanleger ein Investment in das einstige DAX-Schwergewicht und den ehemaligen Dividendenriesen in Erwägung ziehen.

Für Anleger, die der RWE-Aktie im kommenden Jahr einen halbwegs stabilen Kursverlauf zutrauen, aber dennoch das Risiko des direkten Aktienkaufes abschwächen wollen, könnte die Veranlagung in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 8 Euro

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die RWE-Aktie mit der Barriere bei 8 Euro, Bonuslevel und Cap bei 15 Euro, BV 1, ISIN: DE000HU45FF1, Bewertungstag 13.12.17, wurde beim RWE-Aktienkurs von 12,69 Euro mit 13,76 - 13,79 Euro gehandelt.

Wenn der Kurs der RWE-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 15 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten bei einem bis zu 37-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 8,77 Prozent. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mittels der Lieferung einer RWE-Aktie je Zertifikat getilgt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 11 Euro

Auch das ähnlich lange laufende UBS-Discount-Zertifikat auf die RWE-Aktie mit Cap bei 11 Euro, BV 1, ISIN: DE000UW5H8D1, Bewertungstag 20.12.17, ermöglicht einen Ertrag von mehr als 8 Prozent. Beim RWE-Kurs von 12,69 Euro wurde das Zertifikat mit 10,16 - 10,17 Euro taxiert. Das Discount-Zertifikat wird am 29.12.17 mit 11 Euro (+8,16 Prozent) zurückbezahlt, wenn die RWE-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps notiert.

Notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird auch dieses Zertifikat mittels der Lieferung einer RWE-Aktie je Zertifikat getilgt. Anleger werden dann einen Verlust (vor Spesen) erleiden, wenn sie die zugeteilten RWE-Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 10,17 Euro, verkaufen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de