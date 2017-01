Kurzfristig bewegt sich die Aktie einer der größten Stahl- und Metalldistributeure Klöckner & Co. seit September in einem auffälligen Abwärtstrendkanal, der an dieser Stelle auch gerne als bullische Flagge bezeichnet werden kann. Ein Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein!

Die Jahre 2014 bis Ende 2015 über tendierte das Wertpapier des Zwischenhändlers in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs bei 12,88 Euro auf ein Verlaufstief bis 6,89 Euro zurück. Erst in diesem Bereich gelang es mit Hilfe eines weiteren Tiefs Anfang 2016 einen Doppelboden aufzustellen und wieder zur Oberseite abzudrehen. Hierbei erreichten die Kursnotierungen sogar ein Niveau knapp oberhalb von 2014 bei 13,10 Euro - jedoch fiel die Aktie in der zweiten Jahreshälfte wieder von ihren Verlaufshochs zurück und setzte an die markante Unterstützungszone von 9,30 Euro zurück. Nur kurze Zeit später wurde das Wertpapier wieder Liebling der Anleger, was bis Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufshoch von 12,95 Euro erneut aufwärts geführt hat. Seitdem steckt Klöckner in einer potentiellen bullischen Flagge und setzte im Freitagshandel auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie das Kursniveau von 11,53 ...

