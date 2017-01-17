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COVESTRO AG63,91+0,03 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA30,81+2,58 %
E.ON SE7,23+0,12 %
GERRESHEIMER AG71,31-0,20 %
HOCHTIEF AG136,20+0,37 %
KION GROUP AG51,54-1,28 %
SIEMENS AG115,45-0,65 %
SUEDZUCKER AG24,685+0,67 %
UNIPER SE13,88+0,62 %
WACKER CHEMIE AG108,15-1,55 %