BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 49 (46) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KION AUF 64 (58) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK SENKT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 118 (100) EUR , (VB -1,6%) LAMPE HEBT GERRESHEIMER AUF 'LARGE CAP ALPHA LIST' LAMPE SENKT KION AUF 'HALTEN' (KAUFEN) LAMPE STREICHT SÜDZUCKER VON 'LARGE CAP ALPHA LIST' MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 130 (120) EUR - 'OUTPERFORM' SOCGEN HEBT ZIEL FÜR E.ON AUF 8,10 (7,20) EUR SOCGEN HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 121,00 (113,40) EUR SOCGEN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 15,50 (13,40) EUR UBS: BASF , COVESTRO UND WACKER CHEMIE 'KEY BUY' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311...Den vollständigen Artikel lesen ...