BMW BMW-Chef reagiert gelassen auf Trumps Drohungen: "Der Wirtschaftsfaktor, den wir in den USA darstellen, ist nicht zu unterschätzen" (Welt) BMW hält trotz Trump-Kritik an Mexiko fest (Wiwo) DBKDeutsche Bank könnte Boni von 90% ihrer Händler und Angestellten einbehalten (New York Post) EVT (VB +1,2%) EVOTEC UND MARS INNOVATION GEHEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZUM LAUNCH VON FIBROCOR THERAPEUTICS EIN HEN3Henkel-Chef Hans Van Bylen will kräftig investieren, Interview, FAZ, S. 21 RAA (VB +0,9%) Rational steigert 2016 Umsatz (+9%) und Gewinn Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen...

