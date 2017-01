Donald Trump will mehr Autos von US-Herstellern auf den Straßen sehen. Dazu geht er geht auf Konfrontationskurs. Der designierte US-Präsident sagte in New York in einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times": "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen."

