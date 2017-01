Am gestrigen Wochenauftakt wies der Handel in Europa nur dünne Umsätze auf, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen blieb. Doch obwohl in den USA Feiertag war, wurde der europäische Handel von negativen Impulsen aus den USA beherrscht, und fast alle Börsen beendeten den Tag mit tieferen Quotierungen. So hatten vor allem Automobilhersteller unter Abgabedruck zu leiden, nachdem Donald Trump in einem Interview Strafzölle in der Höhe von 35% angedroht hatte. Ebenfalls für negative Impulse sorgte das ausdrückliche Lob Donald Trumps für den Brexit, was zusätzliche Verunsicherung brachte. Bereits am Wochenende hatten Medien spekuliert, dass Theresa May noch diese Woche in einer Rede einen harten Brexit ankündigen werde, und dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...