als ein sehr gut auszuwertender Wert präsentiert sich zuletzt das Wertpapier der Klöckner & Co. SE. Nach einem mittelfristigen Abwärtstrend von 12,88 Euro auf 6,89 Euro zwischen Mai 2014 und September 2016 erfolgte in diesem Bereich ein Doppelboden - ab Januar schlug die Aktie wieder einen Aufwärtstrend ein und vollzog bis Sommer einen Anstieg auf ein Verlaufshoch von 13,10 Euro. Zwar kam es kurz darauf zu einem heftigen Kursrückfall auf 9,30 Euro, dort aber gelang es einen weiteren Doppelboden auszubilden und wieder für steigende Kursnotierungen bis Dezember auf 12,95 Euro zu sorgen. Seither tendiert der Wert in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der aber als bullische Flagge interpretiert werden kann und entsprechend Kurspotential auf der Oberseite bietet. Zwar ist noch kein Ausbruch gelungen, dieser dürfte aber anhand der aktuellen charttechnischen Auswertung nun bald anstehen und hält schönes Kurspotential bereit.

Long-Chance:

Zunächst einmal sind Kursgewinne bis zur Trendkanalbegrenzung um 12,17 Euro ableitbar, bei einem nachhaltigen Ausbruch über dieses Niveau geht es über 12,50 Euro weiter an die Jahreshochs aus 2016 bei 13,10 Euro aufwärts. Übergeordnet könnte sogar eine überschießende Kaufwelle bis 14,00 Euro aufwärts reichen und ist entsprechend gut auf der Long-Seite handelbar. Dennoch sollte eine entsprechende Verlustbegrenzung nicht außer Acht gelassen werden, hierzu bietet sich das Niveau knapp unterhalb der Vorwochentiefs von 11,50 Euro bestens an. Sollte die Aktie aber darunter zurückfallen, ist von einem sofortigen Kursrückgang auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 10,89 Euro auszugehen. Sollte auch noch diese Unterstützung jedoch seitens der Marktteilnehmer ignoriert werden, müssen Abgaben sogar auf das runde Niveau von 10,00 Euro einkalkuliert werden.

Einstieg per Market-Buy-Order: 12,01 Euro

Kursziel: 13,10 / 14,00 Euro

Stopp: < 11,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,51 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Puma SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,01 Euro; 08:45 Uhr

