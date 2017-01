In einem Cloud-UC-Markt, der sich in Richtung Großunternehmen und mandantenfähige Cloud-Lösungen bewegt, kann BroadSoft dank der jüngsten Einführung von BroadSoft Business seine führende Marktposition ausbauen

GAITHERSBURG, Maryland, USA, 17. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft Inc. (http://www.broadsoft.com/) (NASDAQ:BSFT) wurde mit 38 % der UCaaS-Teilnehmer weltweit auf seinen Plattformen von IHS Markit zum weltweiten UCaaS-Plattform-Marktführer gekürt (Stand: 2. Quartal 2016). Laut der IHS-Studie nimmt BroadSoft im globalen UCaaS-Markt (Unified Communications as a Service) den ersten Platz vor seinen engsten Konkurrenten ein.

"Heute besteht der UCaaS-Markt aus reinen UCaaS-Anbietern, Netzbetreibern, Multi-System-Kabelnetzbetreibern, ISPs, Systemintegratoren und traditionellen standortbasierten Anbietern. Bei so vielen Optionen kann es für Unternehmen verwirrend sein, den geeigneten Anbieter und Service zu finden, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht", sagte Diane Myers, Senior Research Director, VoIP, UC und IMS bei IHS Markit und Verfasserin des "Analyst Insight"-Berichts für das 4. Quartal 2016. "Wie unser Bericht und die Daten zeigen, ist BroadSoft heute mit dem größten Anteil installierter Basisteilnehmer auf seiner Plattform Marktführer."

Im November 2016 hat BroadSoft bekanntgegeben, dass die Marke von 15 Millionen weltweit eingesetzten Cloud-UC-Leitungen übertroffen wurde - dies stellt einen Meilenstein in der Branche dar und übertrifft die Anzahl der Leitungen des nächsten Mitbewerbers um das Dreifache. Gleichzeitig ist der Marktanteil von BroadSoft für neu bereitgestellte Cloud-UC-Leitungen doppelt so groß wie der des stärksten Konkurrenten. Dies ist ein wichtiger Trend, da BroadSoft erwartet, dass bis 2020 der Markt für neue Cloud-PBX-/UC-Lösungen den Markt für beim Kunden installierte PBX-/UC-Anlagen übertreffen wird.

Laut dem IHS-Bericht glaubt BroadSoft, dass der UCaaS-Markt sich mehr in Richtung großer Unternehmen und hin zu mandantenfähigen Cloud-Lösungen bewegt, die Cloud-Telefonie-/UC-Implementierungen gegenwärtig dominieren. Jetzt, da viele Unternehmen von standortbasierten TK-Anlagen und UC-Anbietern auf Cloud-Alternativen umstellen, glaubt BroadSoft, dass das Unternehmen durch die kürzlich erfolgte Einführung von BroadSoft Business stark positioniert ist, um von diesem Trend zu profitieren. Dabei handelt es sich um ein umfassendes, vollständig integriertes Portfolio an Cloud-PBX-, UC-, Teamzusammenarbeits- und Contact-Center-Anwendungen, die in der Cloud von einem autorisierten Partner bereitgestellt werden.

"Unter einer Vielzahl von Konkurrenten, darunter den Top-Plattformen der Drittanbieter, internen Plattformen und traditionellen Anbietern, ist gemäß dieses IHS-Berichts BroadSoft der globale Cloud-UC-Marktführer," sagte Taher Behbehani, Chief Digital and Marketing Officer von BroadSoft. "Mit einer mandantenfähigen UCaaS-Lösung, die sowohl Kosten- als auch Skalierbarkeitsvorteile für Dienstleister und Unternehmen liefern kann, sind wir mit BroadSoft Business gut positioniert, um noch weiter zu wachsen."

"BroadSofts Erfolg ist nicht nur das Ergebnis seiner früheren Bemühungen um diesen Markt, sondern auch seines Hauptaugenmerks auf das Gewinnen sowohl von Tier-1-Betreibern als auch von kleineren, flexibleren Anbietern weltweit als Kunden der Plattform", fügt Myers hinzu. "Diese Diversifikation und die globale Reichweite haben BroadSoft eine einzigartige Marktposition beschert. Zudem vollzieht BroadSoft den Wechsel zu Mobil-Lösungen mithilfe öffentlichkeitswirksamer Markteinführungen von Mobile-UC-/Business-VoLTE-Lösungen, die 2016 zusammen mit Verizon und Rogers durchgeführt wurden, sodass das Unternehmen in einem sich wandelnden Markt relevant bleibt."

Ergebnisse basieren auf der Studie "IHS Markit, Technology Group, Platforms That Drive UCaaS Analyst Insight", 19. Oktober 2016. Die Ergebnisse gelten nicht als Empfehlung von BroadSoft Inc. Jeglicher Verlass auf diese Ergebnisse erfolgt auf eigene Gefahr. Für weitere Informationen besuchen Sie technology.ihs.com.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-, Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in 80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der Cloud-basierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com (https://www.broadsoft.com/).

Twitter (https://twitter.com/BroadSoftNews?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/broadsoft) | Work It! (https://www.broadsoft.com/work-it)

