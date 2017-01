Quercus Assets Selection (London, UK), ein Spezialist für Investitionen in erneuerbare Energien, meldete am 16.01.2017 vom World Future Energy Summit in Abu Dhabi, dass der Quercus Renewable Energy Fund den Verkauf seines Anteils an ForVEI, einem Gemeinschafts-Unternehmen aus Quercus Renewable Energy, VEI Capital, Foresight Solar VCT und Adenium Solar Energy, abgeschlossen habe. ForVEI ist im Private-Equity- sowie im Infrastruktur- und Energiesektor in Italien tätig.

