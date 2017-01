BÖRSENTAG - Kaum verändert vor May-Rede TAGESSVORSCHAU -17.01.2017ÖSTERREICH - Finanzminister strikt gegen neue Steuern ITALIEN - Inflation legt weiter zu - höchste Rate seit April 2014 EUROZONE - Überschuss in der Handelsbilanz höher als erwartet GROSSBRITANNIEN - May kündigt harten Brexit an SAUDI ARABIEN - will Milliarden in Ökostrom investieren CHINA - setzt sich für 2017 bescheideneres Wachstumsziel, 6,5 % BIP-Plus angepeilt ATX heute DIENSTAG zur Eröffnung SCHWÄCHER erwartet - ATX Indikation 2.659 Punkte -0,34% FLUGHAFEN WIEN - erstmals mehr als 23 Mio. Passagiere im Gesamtjahr IMMOFINANZ - Vorstand kauft 11.150 Aktien OMV - bestätigt Ergebnisausblick für Schlussquartal 2016 RBI - Raiffeisen-Fusion mit politischen...

