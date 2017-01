Im 2. Halbjahr 2016 wurden am Terminmarkt Edelmetalle in erheblichem Ausmaß verkauft. ETFs, mit Ausnahme bei Platin, verzeichneten im 4. Quartal erhebliche Abflüsse. Zum Jahresbeginn hat sich der Trend aber gedreht. Am US-Terminmarkt gab es erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...