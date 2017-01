Evotec und MaRS Innovation haben gemeinsam das Joint Venture Unternehmen Fibrocor Therapeutics LP ("Fibrocor") gegründet. Fibrocor mit Sitz in Toronto konzentriert sich auf die Entwicklung von first-in-class Therapeutika für fibrotische Erkrankungen. Das Unternehmen wurde mit einem Startkapital von 2,8 Millionen Kanadische Dollar ins Leben gerufen. Evotec wird sämtliche Wirkstoffforschungsaktivitäten erbringen und erhält eine Beteiligung am Unternehmen, so Evotec in einer Mitteilung am Dienstag. Fibrocor verfolgt einen neuen Ansatz zum Verständnis und zur Behandlung von Fibrose, indem klinische Expertise und Zugang zu erkranktem Gewebe mit einer Hochdurchsatzinfrastruktur zur molekularen Analyse und Expertise in klinisch-relevanten Fibrose-Tiermodellen vereint werden.

