Die E.on-Aktie hat in den vergangenen Tagen stark performt. Im schwachen Marktumfeld am Dienstag muss der Versorger allerdings einen leichten Rücksetzer verkraften. Für neuen Schwung könnte ein Medienbericht sorgen, nachdem der Konzern in den kommenden Jahren deutlich höhere Gewinne einfahren dürfte.

