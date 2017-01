Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® startet heute Morgen den gestern prognostizierten "größeren Rücksetzer unter 11.400 Punkte" und gibt gleich zum Handelsstart deutlich nach. Kurz nach 9 Uhr wurde die vielbeachtete 11.500 Punkte-Marke unterboten und das deutsche Börsenbarometer fiel auf den tiefsten Stand seit dem 2. Januar zurück. Nach der Lethargie der vergangenen beiden Wochen endlich wieder Bewegung!

Die Horizontalunterstützung im Bereich 11.480 Punkte hält den Rücksetzer aktuell auf, sollte dieses Level aufgegeben werden, steht schnell die 11.400er Marke auf der Agenda. Erst ein Anstieg zurück über das gestrige Tageshoch im Bereich 11.578 Punkte ändert etwas an dem weiterhin präferierten negativen Szenario, bis dahin bleibt die 11.400 Punkte-Marke das nächste kurzfristige Kursziel. Mittelfristig hat der Index dann weiteres Abwärtspotenzial. Am Nachmittag steht eine wichtige Rede von Therese May zum weiteren Vorgehen im Bezug auf den Brexit auf der Agenda. Dies könnte kurzfristig noch einmal für Turbulenzen sorgen, bevor dann so langsam die EZB-Sitzung am Donnerstag in den Fokus der Anlegergemeinde rücken dürfte.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.12.2016 bis 17.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Überfälliger Rücksetzer erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).