Bilanzielle Effekte nach dem Atommüll-Pakt mit der Bundesregierung könnten beim Versorger E.ON den Gewinn steigen lassen. Die Übertragung von 9,8 Milliarden Euro an einen staatlichen Fonds ergebe Vorteile bei der Aufzinsung, die sich in einer Höhe von 200 bis 250 Millionen Euro jährlich im Netto-Gewinn summieren könnten, heißt es in einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...