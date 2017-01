Mehr als fünfzig Prozent Performance in wenigen Monaten - Kein Wunder, dass die Aktie der Commerzbank derzeit eine Konsolidierung an den Tag legt. Da derartige Verschnaufpausen auch schnell in deutlichere Korrekturen umschwanken können, zeigt Ihnen Moderatorin Cornelia Eidloth auf welche Marken es im Chart nun ankommt. Die Aktie der Commerzbank befindet sich außerdem im Aktien-Musterdepot und im Derivate-Musterdepot vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Alles weiteren Infos hier.