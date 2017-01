Lufthansa gewinnen 3,1 Prozent nach Berichten über einen möglichen Einstieg von Etihad bei der deutschen Fluglinie. Laut der Zeitung "Messagero" erwägt Etihad den Kauf von 30 bis 40 Prozent der Lufthansa-Anteile im Zuge einer Kapitalerhöhung der Kranichlinie. Im Handel äußert man sich skeptisch. Der Markt glaube nicht an einen Einstieg, sonst würde die Lufthansa-Aktie stärker reagieren, heißt es. Ein Lufthansa-Sprecher wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern.

Einer so hohen Etihad-Beteiligung könne auch das Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz (LuftNaSiG) im Wege stehen, heißt es. Danach müssen die Lufthansa-Aktien mehrheitlich in den Händen von EU-Staaten oder deren Staatsbürgern liegen, ansonsten erlöschten die Betriebsgenehmigung und die Luftverkehrsrechte. Zum Jahresende 2016 war der Konzern zu knapp 70 Prozent in deutscher Hand, der Anteil der Aktionäre, die nicht aus der EU kamen lag bei 22,5 Prozent.

