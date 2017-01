Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-17 / 10:49 *PRESSEMITTEILUNG* Simon Lewis übernimmt bei CTS EVENTIM die Leitung der Marketing Partnerships und Sponsorship Aktivitäten _Europäischer Marktführer im Ticketing und Live Entertainment erweitert Wertschöpfung durch strategischen Schritt / Fokus auf neuen Umsatzquellen _ München, 17. Januar 2017. CTS EVENTIM, Europas Marktführer im Ticketing und führender Anbieter von Live-Entertainment, Konzerten und Festivals, hat Simon Lewis, vormals President von Live Nation Europe, unter Vertrag genommen, um den neuen Bereich Marketing Partnerships und Sponsorship aufzubauen. Die von Lewis geführte Einheit wird europaweit für die gesamte EVENTIM Gruppe arbeiten und Kooperationen rund um EVENTIMs Netzwerk von großen europäischen Festivals, Konzerten, Veranstaltungsorten, Ticketing Websites und digitalen Ressourcen schaffen. CTS EVENTIM veranstaltet europaweit mehr als 20 Musikfestivals, darunter Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Deichbrand in Deutschland, Greenfield in der Schweiz und Bravalla in Schweden. Die Gruppe organisiert schon jetzt eine Vielzahl von Tourneen und Shows in Deutschland, der Schweiz und in Österreich und erweitert ihre internationalen Promotingaktivitäten laufend. Das Portfolio von EVENTIM umfasst außerdem marktführende Ticketing-Marken in 25 Ländern, reichweitenstarke Plattformen wie eventim.de, ticketone.it und ticketcorner.ch, und wichtige europäische Veranstaltungsstätten wie die legendäre Waldbühne in Berlin, die Lanxess Arena in Köln und das Eventim Apollo in London. Die neue Abteilung wird umfangreiche Marketing-Kooperationen entwickeln, und dabei die Assets von EVENTIM und Partner mit renommierten globalen, europaweiten und nationalen Marken in unterschiedlichen Branchen zusammenführen. "Mit diesem Schritt unterstreichen wir unseren verstärkten Fokus auf direkte und indirekte Umsatzströme und den Mehrwert von Brand Sponsoring. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Wertschöpfung auf europäischer Ebene", sagt Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM. "Der neue Unternehmensbereich wird einen besonderen Schwerpunkt auf den datengesteuerten Ansatz legen und hat die einzigartige Möglichkeit, beides zu kombinieren: Ticketing und Promoting. So können wir neue Produkte ganz nach den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen unserer Partner entwickeln", so Dr. Frithjof Pils, Director New Business von CTS EVENTIM und Geschäftsführer der Medusa Music Group. Simon Lewis, designierter Leiter des neuen EVENTIM Marketing Partnerships Bereichs: "Die Aktivitäten von EVENTIM in ganz Europa sind sehr beeindruckend, und die Weichen stehen weiterhin auf Wachstum in zentralen Geschäftsfeldern des Live Entertainment Marktes. Ich freue mich sehr darauf, EVENTIM zu repräsentieren, wenn wir nun den Marketing Partnership Sektor in Europas Schlüsselregionen ausbauen." Während seiner fast 30-jährigen Karriere hat Lewis für Thames TV, MTV Networks Europe und Live Nation gearbeitet. Er hat den Launch von MTV und VH1 Sendern verantwortet und hat starke und glaubwürdige Marketing Kooperationen mit weltweit führenden Marken wie O2, American Express, Nokia, Vodafone, Carlsberg, Pepsi und vielen anderen entwickelt. *Über CTS EVENTIM * Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist Europas Marktführer im Ticketing mit Aktivitäten in 25 Ländern und zugleich einer der führenden Anbieter von Live-Entertainment. Über Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich mehr als 140 Mio. Tickets für über 200.000 Veranstaltungen vermarktet. Neben den europaweit mehr als 20.000 stationären Vorverkaufspunkten gewinnt der Vertrieb über das Internet zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem Online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com _Für weitere Informationen:_ _Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation Dr. Andreas Bachmeier, Tel. +49 89 8935 633, info@engel-zimmermann.de_ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA Schlagwort(e): Entertainment 2017-01-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-233 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: tatjana.wilhelm@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 537055 2017-01-17

