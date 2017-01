Frankfurt - Bei der ersten EZB-Sitzung im neuen Jahr steht keine Änderung der Geldpolitik an, so Franck Dixmier, Globaler Anleihenchef von Allianz Global Investors.Vor dem Hintergrund der anhaltend niedrigen Kerninflation - zuletzt 0,9 Prozent im Vergleich zum Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent - dürfte die Bank ihr Engagement und eine nachhaltige Präsenz an den Rentenmärkten bestätigen. Zwar würden die wichtigen Konjunkturindikatoren eine positive Wachstumsdynamik anzeigen. Diese wirke sich aber nicht hinreichend preistreibend aus. Insbesondere bleibe der Arbeitsmarkt in Europa zu schwach, als dass von den Löhnen Inflationsdruck ausginge.

