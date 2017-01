Davos (awp) - CS-CEO Tidjane Thiam rechnet im Verlauf des Jahres 2017 mit einer Verbesserung des Zinsumfeldes. "2017 wird besser als 2016", sagte Thiam dem Fernsehsender Bloomberg TV am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Auch für die Entwicklung im Investmentbanking ist der Bankenchef zuversichtlich. "2016 ...

