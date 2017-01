M+W Group / M+W Group stärkt Vertrieb und Business Development in Zentraleuropa . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Stuttgart, 17. Januar 2017 M+W Group mit zusätzlicher Expertise in Anlagenbau und Konstruktion für die Halbleiterindustrie und verwandte Branchen. Um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Bereich Advanced Technology Facilities (ATF) in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) weiter zu stärken, hat M+W Group Chris Meyer-Böwing zum Head of Sales & Business Development (EMEA) ernannt. Die Position wurde neu geschaffen, um den Anlagenbau und die Konstruktion für die Halbleiterindustrie und verwandte Branchen strategisch weiter voranzutreiben. Chris Meyer-Böwing ist M+W Group seit vielen Jahren verbunden. Nach Dipl.-Ing. Studium und zusätzlichem MBA-Abschluss hat er bereits in den 90er Jahren für M+W Group die Planung und Ausstattung von Halbleiterfabriken in Asien verantwortet. Zuletzt leitete er seit mehr als drei Jahren erfolgreich den Bereich Vertrieb & Business Development der M+W Products GmbH. "Chris Meyer-Böwing hat große Erfahrung in den Bereichen Projekt- und Baumanagement. Ich bin sicher, dass er dem Vertrieb in der EMEA Region neue Impulse gibt und zum weiteren Wachstum von M+W Group beiträgt", erklärt Dr. Peter Hortig, Mitglied der Geschäftsführung der M+W Central Europe GmbH. Über M+W Group: Die M+W Group GmbH mit Hauptsitz in Stuttgart ist eines der global führenden Unternehmen im High-Tech Anlagenbau. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und ist heute in über 30 Ländern aktiv. Die M+W Group realisiert für Kunden aus Branchen wie der Elektronik, der Chemie- und Pharmaindustrie, der Energiewirtschaft oder der Informationstechnik Projekte jeder Größe - von der Halbleiterfabrik bis zum Nanotech-Forschungszentrum. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeptentwicklung bis zur schlüsselfertigen Lösung. Mit rund 6.000 Mitarbeitern hat die M+W Group im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 3,00 Mrd. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.mwgroup.net (http://www.mwgroup.net). Pressekontakt:

Christoph Jag

Phone: +49 711 8804-2193

E-Mail: Christoph.Jag@mwgroup.net (mailto:Christoph.Jag@mwgroup.net) Chris Meyer-Böwing, M+W Group (http://hugin.info/159409/R/2071657/778513.jpg)



