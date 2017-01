Klartext: Südzucker und BB Biotech

Liebe Leserin, lieber Leser,

starke Ansage von Südzucker: Das Segment "Zucker" hat sich laut Unternehmensangaben in den ersten drei Quartalen des laufenden Südzucker-Geschäfsjahres prächtig entwickelt.

Chart Südzucker Aktie

Quelle: tradingview.com

Deshalb wird die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr von Südzucker angehoben. Dazu der Hinweis: "Erste drei Quartale", das heißt in Bezug auf das Südzucker-Geschäftsjahr: 1. März 2016 bis 30. November 2016. Und in diesem Zeitraum ist das operative Konzernergebnis laut Südzucker regelrecht explodiert, auf +327 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das operative Konzernergebnis bei +198 Mio. Euro gelegen. Besonders deutlich wirkte sich hier der Turnaround des Ergebnis im besagten Segment "Zucker" aus:

Die Südzucker-Aktie hat auf Jahressicht rund 70% zugelegt

Denn in dem Segment "Zucker" konnte in den besagten drei Quartalen ein Plus von 77 Mio. Euro (operativer Gewinn) erzielt werden. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es noch -39 Mio. Euro. Ein Unterschied von rund 116 Mio. Euro - was einem Großteil der gesamten Verbesserung auf Konzernebene entspricht. Für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert Südzucker nun ein operatives Gesamtergebnis von 380 bis 410 Mio. Euro. Ich finde: Hier zeigt sich wieder einmal, wie stark Südzucker vom Zuckerpreis abhängig ist. Das Management versucht, durch diverse andere "Segmente" gegenzuhalten, die jüngste Meldung zeigte aber, wie stark und entscheidend das Zucker-Geschäft ist. Ich würde solche Aktien eher kaufen, wenn es zyklisch schlecht aussieht, und nicht, wenn das Gegenteil der Fall ist - denn dann ist der Kurs üblicherweise relativ hoch (der Blick auf die 1-Jahres-Performance zeigt auch ein Plus von rund 70%).

Neuer Online-Broker gefällig, mit sehr günstigen Gebühren, Gewinner des Handelsblatt-Online-Broker-Vergleichs? Hier finden Sie die Details!

Dann der Blick auf BB Biotech:

Das Schweizer Unternehmen BB Biotech hat bereits am Freitag einige Hinweise bzw. vorläufige Werte zum Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Zum Portfolio (BB Biotech ist eine Beteiligungsgesellschaft) soll es am 20. Januar 2017 die ordentliche Berichterstattung geben, und zum vollständigen Geschäftsbericht dann am 17. Februar 2017. Was bereits jetzt mitgeteilt wurde, sieht nicht gut aus: Denn die BB Biotech AG hat den vorläufigen Zahlen zufolge im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 802 Mio. Euro Schweizer Franken (CHF) hinnehmen müssen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr davor war es laut BB Biotech noch ein Gewinn von 653 Mio. CHF gewesen. 1,455 Mrd. CHF Unterschied!

Eine deutliche Wende: Von +653 Mio. auf -802 Mio. CHF

Viel mehr wurde dazu nicht mitgeteilt. Es hieß noch, dass dieses Ergebnis "die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden", reflektiere. Und das Geschäftsjahr 2016 sei "sehr volatil" für den Biotechnologiemarkt gewesen. Nun ja. Für Details heißt es wohl warten bis zum 20. Januar bzw. 17. Februar 2017! Der Aktienkurs von BB Biotech jedenfalls hielt sich im Schweizer Handel recht wacker angesichts dieser Nachricht. Bedeutet mit anderen Worten: Das kommt nicht wirklich überraschend und war entsprechend im Kurs "drin" = eskomptiert.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Bier ist ausreichend Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind." - Benjamin Franklin

In diesem Sinne!



Ihr

Michael Vaupel