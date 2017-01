Lieber Leser,

nach markttechnischen Kriterien befindet sich die E.ON Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Wie klar der Abwärtstrend ist wird oft an dem Abstand des Kurses zu seinen gleitenden Wochendurchschnitten gemessen. Der Kurs der E.ON Aktie verläuft aktuell 30 % unterhalb seines 100-Wochendurchnitts und 58 % unterhalb seines 200-Wochendurchnitts. Darüber hinaus kann ein klassischer Abwärtstrendkanal gezeichnet werden. Die obere Trendkanallinie verläuft dabei in etwa mit dem 200-Wochendurchnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...