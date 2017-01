Lieber Leser

der deutsche Leitindex beendete den Freitagshandel in der vergangenen Woche durchaus positiv. Es stand am Ende des Tages ein Plus von 0,94 % auf der Tafel, der EU Stoxx 50 verzeichnete sogar einen etwas besseren Gewinn von 1,10 %. Zu den Gewinnern gehörten Titel aus den Sektoren Banken, Gesundheit, Bau, Versicherungen sowie Technologie. Lediglich ein Sektor verzeichnete Verluste, Immobilien. In der aktuellen Woche können sich nur defensive Titel oben halten wie RWE, Vonovia ...

