Broadway beginnt im Kupfer-Goldprojekt Madison mit dem Phase-I-Bohrprogramm 2017

Vancouver, BC - 17. Januar 2017 - Broadway Gold Mining Ltd. (TSX-V: BRD) (OTCQB: BDWYF) (Broadway oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Kupfer-Goldprojekt Madison in der historischen Bergbauregion Butte-Anaconda im US-Bundesstaat Montana - an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt - ein 4.500 Fuß (1.371 Meter) umfassendes obertägiges Phase-I-Bohrprogramm eingeleitet wurde.

Es handelt sich um das erste vom Unternehmen durchgeführte Kernbohrprogramm, das speziell geplant wurde, um die bereits bekannte Kupfer- und Goldmineralisierung, die im Rahmen früherer Bohrungen in den 1980er Jahren bzw. Anfang der 1990er Jahre entdeckt wurde, bestätigen zu können. Im Rahmen des Programms wird auch eine mögliche Erweiterung der Kupfer- und Goldmineralisierung westlich der untertägigen Abbaustätten und in der Tiefe untersucht.

Das gesamte Datenmaterial aus den von Broadway geplanten Bohrprogrammen, die Proben aus dem historischen Bohrkernmaterial, das vor Ort eingelagert wurde, sowie andere relevante Informationen können für eine neue Ressourcenberechnung und möglicherweise auch für eine wirtschaftliche Erstbewertung verwendet werden.

AK Drilling, Inc. aus Butte, Montana wird als Vertragspartner die Bohrungen durchführen. Sämtliche Analysen werden im Labor von ALS Minerals in Elko, Nevada - einer nach ISO 9001:2008 zertifizierten Einrichtung - durchgeführt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird Broadway in regelmäßigen Abständen dem Probenstrom eine Reihe von Standard- oder Leerproben beifügen.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Tim Henneberry, P.Geo., ein Director von Broadway, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen zusammengestellt und freigegeben.

Über Broadway Gold Mining Ltd.

Broadway Gold Mining Ltd. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sämtliche Rechte am Kupfer-Goldprojekt Madison in der berühmten Bergbauregion Butte-Anaconda im US-Bundesstaat Montana besitzt. Das Kupfer-Goldprojekt Madison ist ein genehmigter, aber derzeit stillgelegter untertägiger Bergbaubetrieb, den Broadway aufrüsten und reaktivieren will, um jene Teile der bekannten Kupfer- und Goldzonen, die noch nicht erschlossen wurden, nach Möglichkeit zu erweitern. Auch außerhalb der Abbaustätten ortet Broadway in dieser ausgedehnten Liegenschaft entsprechendes Explorationspotenzial.

