Liebe Trader,

innerhalb des seit Mitte 2011 bestehenden Aufwärtstrendkanals konnte das Wertpapier von Cisco Systems eine beeindruckende Performance ablegen und stieg bis nahe an seine Hochs aus 2007 auf ein Verlaufshoch von 31,95 US-Dollar an. Anfang September kippten jedoch die Kursnotierungen anschließend in einen volatilen in Abwärtstrend und gaben auf eine markante Unterstützung aus 2015 um 30,00 US-Dollar nach. An dieser Stelle fand der Wert auch einen tragfähigen Boden vor und drehte in einer ersten Kursreaktion auf ein Verlaufshoch von 31,06 US-Dollar wieder zur Oberseite ab - ein Ausbruch über den maßgebenden Abwärtstrendkanal blieb der Aktie bisher aber noch vorbehalten. So wie sich die Cisco-Aktie zuletzt aber präsentiert, könnten ein erneuter Anlauf an die obere Trendkanalbegrenzung sowie ein möglicher Ausbruch darüber bald starten.

Long-Chance:

Solange die Kursnotierungen oberhalb der Marke von grob 29,77 US-Dollar - also dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis - verweilt, kann jederzeit ein Kursschub an die obere Trendkanalbegrenzung um 30,75 US-Dollar starten. Aber erst ein Kursanstieg darüber setzt weiteres Kurspotential bis 31,06 US-Dollar, sowie darüber bis 31,89 US-Dollar frei und kann bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Spekulative Anleger gehen mit einem direkten Long-Engagement voraus. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte noch unter den Vorwochentiefs von 21,80 US-Dollar angesetzt werden, darunter ist von einem Kursrückgang auf die Dezembertiefs um 29,12 US-Dollar auszugehen. Da auf der Unterseite durch den abwärts gerichteten Trendkanal aber noch sehr viel mehr Platz vorhanden ist, könnte es sogar zeitweise in den Bereich von 28,50 US-Dollar weiter abwärts gehen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 12,01 US-Dollar

Kursziel: 13,10 / 14,00 US-Dollar

Stopp: < 11,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,51 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Cisco Systems Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 30,07 US-Dollar; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

