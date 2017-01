Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-17 / 12:43 *Pressemitteilung* *PNE WIND AG: Offshore-Projekt "Gode Wind 3" hat Planfeststellung erhalten* - Bereits vereinbarter Verkauf an DONG Energy kann jetzt vollzogen werden - Offshore-Kompetenz von PNE WIND bestätigt Cuxhaven, 17. Januar 2017 - Die PNE WIND AG hat erneut ihre Kompetenz in der Entwicklung von Offshore-Windparkprojekten unter Beweis gestellt: Für das Projekt "Gode Wind 3" wurde Ende Dezember 2016 vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) der Planfeststellungsbeschluss erteilt. Damit können in "Gode Wind 3" Offshore-Windenergieanlagen der Multimegawattklasse errichtet werden. PNE WIND hat damit den nächsten Schritt aus Verkauf der "Gode Wind"-Windparks getan: Nach der Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses konnte der bereits vereinbarte Verkauf des Projekts an den dänischen Energiekonzern DONG Energy im Dezember vollzogen werden. Die PNE WIND AG hat damit einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer Offshore-Aktivitäten erreicht. "Gode Wind 3" befindet sich in der Nordsee innerhalb der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Das Projekt wurde vom Offshore-Bereich der PNE WIND AG zusammen mit weiteren, bereits früher genehmigten Projekten geplant und entwickelt. In 2012 wurden die Offshore-Windparks der "Gode Wind"-Familie an den dänischen Energiekonzern DONG Energy verkauft, der diese auf vier Projekte aufteilte. Mit "Gode Wind" 1 und 2 wurden die ersten beiden dieser Windparks von DONG inzwischen bereits in Betrieb genommen. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG, kommentiert dies erfreut: "Der Weg bis zum Erreichen des Planfeststellungsbeschlusses war nicht einfach. Hier hat sich die hohe Kompetenz unseres Offshore-Teams um Thorsten Fastenau ausgezahlt. Nur durch intensive Arbeit und hohe Qualität des Projektes konnte der Erfolg erreicht werden, der sich für PNE WIND auch in einer Meilensteinzahlung niederschlägt. Mit bisher fünf erreichten Genehmigungen ist PNE WIND einer der erfolgreichsten deutschen Offshore-Entwickler." *Über die PNE WIND-Gruppe* Die PNE WIND-Gruppe mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem das technische und kaufmännische Betriebsmanagement einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windkraftwerke bis zur Baureife entwickelt und Dienstleistungen bis zum Betrieb der Anlagen durchgeführt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. *Kontakte für Rückfragen* *PNE WIND AG* *PNE WIND AG* Rainer Heinsohn Scott McCollister Leiter Leiter Investor Relations Unternehmenskommunikation Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Scott.McCollister(at)pnewind.com Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PNE WIND AG Schlagwort(e): Energie 2017-01-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 537117 2017-01-17

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2017 06:43 ET (11:43 GMT)