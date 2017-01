Lieber Leser,

der Online-Versandhändler Amazon findet immer mehr Gefallen am Bekleidungsgeschäft und will dieses in Zukunft weiter ausbauen. Als nächstes plant der US-Konzern die Einführung einer eigenen Modelinie für Sportler. Seit dem vergangenen Jahr verkauft Amazon in den USA auch Klamotten und Schuhe eigener Marken wie Franklin Tailored, North Eleven oder Lark & Ro. Die Kollektion umfasst derzeit etwa 1.800 Artikel für Damen, Herren und Kinder. In Europa sind die Eigenmarken noch ...

