Lieber Leser,

die Aktie des Autobauers Daimler startet mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Hintergrund sind Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, der ausländischen Autokonzernen Strafzölle in Aussicht gestellt hat, falls diese Fahrzeuge für den US-Markt in Mexiko produzieren. Bereits zum Ende der letzten Woche musste das Papier ein wenig Federn lassen. Trotz des jüngsten Rücksetzers hat sich die Aktie zuletzt sehr gut entwickelt. Seit Anfang Dezember verteuerte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...