Am Devisenmarkt geht's rund: Der mexikanische Peso leidet unter Trumps Wirtschaftspolitik, das britische Pfund geht mit den Sorgen um einen harten Brexit in die Knie und auch die türkische Lira kennt aktuell nur den Weg gen Süden. Wie reagieren die Anleger in Fremdwährungsanleihen? Kommt es aufgrund der Zinsdifferenz trotzdem zu Käufen? Aktuelle Einschätzungen aus dem Anleihenhandel von Bianca Becker.