Bad Marienberg - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN Aktie: DE000A2AA204, WKN: A2AA20; ISIN Anleihe: DE000A1R1CC4, WKN A1R1CC) muss eine Wertberichtigung auf das im Insolvenzplan vom 29. April 2016 dargelegte "Restrukturierungsportfolio" in Höhe von ca. EUR 4,9 Mio. vornehmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

