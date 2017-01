In ihrer heutigen Rede betonte die britische Premierministerin eine versöhnliche Haltung gegenüber den Nachbarn Großbritanniens und verwies auf europäische Grundwerte. Letztlich will May den Brexit mit größtmöglichem Verhandlungsspielraum nach außen - sowohl punkto Einwanderungspolitik als auch den wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...